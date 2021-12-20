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Spor

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belirlendi.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 15:10 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:10
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim Adana deplasmanına, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli ve Fatih Öztürk'ü götürecek.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını bugün Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dar alanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan Galatasaraylı futbolcular antrenmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.

Galatasaray kafilesi bugün Adana'ya giderek kampa girecek.

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