Gençlerbirliği, Bodrumspor mesaisini tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın sonraki etabında minyatür kalelerden kurulu alanda oyun oynayan futbolcular, bireysel şut çalışmasıyla idmanı bitirdi.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Musa Şahindere, Bodrumspor maçının kadrosunda yer almadı.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.