Gençlerbirliği, Göztepe'yi tek golle geçti

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 yendi.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı
GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Torje (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Mete Kaan Demir, Enes Keskin (Dk. 55 Rodrigues), Abdullah Durak (Dk. 86 Özkan Yiğiter), Rharsalla (Dk. 64 Sami Gökhan Altıparmak), Ayovi (Dk. 64 Doukara)
GÖZTEPE: Arda Özçimen, Tarık Çamdal (Dk. 46 Atanga), Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan (Dk. 63 Traore), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Mamah (Dk. 46 Ngalina), Yasin Öztekin, Kvasina
GOL: Dk. 27 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği)
SARI KART: Dk. 72 Arslanagic (Göztepe)