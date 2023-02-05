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Spor

Gençlerbirliği, Göztepe'yi tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi Uğur Akdemir'in golüyle 1-0 mağlup etti.

AA5 Şubat 2023 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Göztepe'yi tek golle geçti
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 yendi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Abdülhamit Söyler, Haydar Avcı

GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Aslan, Uğur Akdemir, Alperen Babacan, Fontaine, Erkan Eyibil, Torje (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Mete Kaan Demir, Enes Keskin (Dk. 55 Rodrigues), Abdullah Durak (Dk. 86 Özkan Yiğiter), Rharsalla (Dk. 64 Sami Gökhan Altıparmak), Ayovi (Dk. 64 Doukara)

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Tarık Çamdal (Dk. 46 Atanga), Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan (Dk. 63 Traore), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Mamah (Dk. 46 Ngalina), Yasin Öztekin, Kvasina

GOL: Dk. 27 Uğur Akdemir (Gençlerbirliği)

SARI KART: Dk. 72 Arslanagic (Göztepe)

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