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Spor

Gençlerbirliği iç saha gelirini depremzedelere bağışlayacak

Gençlerbirliği Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de iç sahada oynayacağı maçlarda kazanacağı gelirin tamamını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

AA10 Şubat 2023 Cuma 16:53 - Güncelleme:
Gençlerbirliği iç saha gelirini depremzedelere bağışlayacak
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Gençlerbirliği Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de sezon sonuna kadar iç sahada oynanacak maçlar için satışa sunulacak kombinelerden gelecek geliri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlama kararı aldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten "Yaraları birlikte sarıyoruz" başlıklı yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını birlikte sarıyoruz. Bu kapsamda Eryaman Stadı'nda sezon sonuna kadar oynayacağımız lig maçlarında geçerli olan kombine biletlerimizin satışlarının tamamını, depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderiyoruz." denildi.

Kombine kartlar, güney kale arkası tribünü için 100 lira, maraton tribünü için 200 lira, sağ ve sol kapalı tribün için 300 liradan satışa sunuldu.

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