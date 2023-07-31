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Spor

Gençlerbirliği, Musa ve Abdullah Şahindere ile sözleşme uzattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, altyapısından yetiştirdiği Musa ve Abdullah Şahindere ile sözleşme uzattığını duyurdu.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 19:08 - Güncelleme:
Gençlerbirliği, Musa ve Abdullah Şahindere ile sözleşme uzattı
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Gençlerbirliği, Musa ve Abdullah Şahindere'nin sözleşmelerini uzattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, altyapısından yetiştirdiği Musa ve Abdullah Şahindere ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kardeş oyuncular 21 yaşındaki Musa ve 20 yaşındaki Abdullah ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı belirtildi.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin altyapısında yetişen oyunculardan stoper Abdullah Şahindere, geçen sezon 1. Lig'de 9 maçta 1 gole imza attı. Sol bek mevkisinde görev alan Musa Şahindere ise 8 karşılaşmada 1 kez rakip ağları sarstı.

  • Musa Şahindere
  • Abdullah Şahindere
  • Gençlerbirliği altyapısı

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