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Spor

Gheorghe Hagi'den Galatasaray itirafı! Teklif geldi mi?

Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Gheorghe Hagi, sarı kırmızılı takım ve Fatih Terim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Star Gazetesi2 Ocak 2023 Pazartesi 11:02 - Güncelleme:
Gheorghe Hagi'den Galatasaray itirafı! Teklif geldi mi?
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Romanya Süper Lig takımlarından Farul Constanta'nın hem sahibi hem de teknik direktörü konumunda bulunan Gheorghe Hagi, Rumen basınına verdiği röportajda Galatasaray ve Fatih Terim ile ilgili gelen sorulara da cevap verdi.

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GALATASARAY'DAN TEKLİF GELDİ Mİ?

57 yaşındaki teknik adam "Geçtiğimiz yaz Galatasaray ile teknik direktörlük için görüştünüz mü?" sorusunu "Son yıllarda Farul Constanta'dan birkaç kez ayrılabilirdim. Teklifler geldi. Ancak Farul'un her açıdan iyi durumda olduğunu görene kadar ayrılmayacağım." diyerek cevapladı.

"FATİH TERİM'E BOŞUNA 'İMPARATOR' DEMİYORLAR"

Hagi, eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında da övgü dolu sözler sarf etti ve şunları söyledi:

"Terim bir liderdir. Değerli oyuncuyu sever, yanınızda olur, size yardımcı olur, liderdir, babadır. Ondan aldığım şey buydu. O boşuna İmparator olarak anılmıyor."

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HAGI'NİN TAKIMI ROMANYA'DA LİDER

Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta, 21 haftası geride kalan 16 takımlı Romanya Süper Ligi'nde 45 puanla lider durumda bulunuyor. Farul'u 44 puanla Cluj takip ediyor.

Star Gazetesi

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