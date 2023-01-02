Moussa Dembele'den Galatasaray'ı şaşırtan talep!

Haris Seferovic'le ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Bafetimbi Gomis'e veda edecek.

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GALATASARAY'DAN GERİ ADIM

Sabah'ın haberine göre; forvet arayan sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Moussa Dembele ile ilgileniyor. Direkt olarak oyucunun kendisi ile iletişime geçen Aslan, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin talebi karşısında geri adım attı.

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YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Dembele'nin imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon avro (120 milyon TL) istediği ortaya çıktı. Yıllık 3.5 milyon avro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Dembele'den ücretinde indirime gitmesini bekliyor.