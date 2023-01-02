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Spor

Moussa Dembele'den Galatasaray'ı şaşırtan talep!

Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fransız golcünün istediği ücreti öğrenince geri adım attı.

Sabah2 Ocak 2023 Pazartesi 10:25 - Güncelleme:
Moussa Dembele'den Galatasaray'ı şaşırtan talep!
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Haris Seferovic'le ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda 38 yaşına basacak Bafetimbi Gomis'e veda edecek.

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GALATASARAY'DAN GERİ ADIM

Sabah'ın haberine göre; forvet arayan sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Moussa Dembele ile ilgileniyor. Direkt olarak oyucunun kendisi ile iletişime geçen Aslan, Lyon'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki Fransız forvetin talebi karşısında geri adım attı.

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YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Dembele'nin imza parasıyla birlikte yıllık 6 milyon avro (120 milyon TL) istediği ortaya çıktı. Yıllık 3.5 milyon avro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Dembele'den ücretinde indirime gitmesini bekliyor.

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