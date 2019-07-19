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Göztepe, Daniel Schwaab için girişimlere başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, son olarak PSV’de forma giyen Alman stoper Daniel Schwaab’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund altyapısından Hüseyin Bulut’un transferini de bitirdi.

  • İHA
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Transferde önceliği sol bek ve stoper bölgesine veren İzmir temsilcisi, Alman savunmacı Daniel Schwaab’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Futbol hayatına Waldkirch’te başladıktan sonra Freiburg altyapısına transfer olan başarılı oyuncu, üç sezon bu takımda forma giydikten sonra Bayer Leverkusen’in dikkatini çekti. 2009-2010 sezonunda Leverkusen’in yolunu tutan Schwaab, 4 sezon Alman ekibinde oynadıktan sonra 3 sezon da Stuttgart’ta görev aldı. 2016-2017 sezonundan bu yana PSV Eindhoven için ter döken deneyimli stoper, sona eren sözleşmesini uzatmadı. 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 7’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere PSV ile 39 resmi karşılaşmada görev alırken, istikrarlı bir görüntü sergilemişti. Schwaab'ın bonservis bedelinin olmaması bu transferde Göztepe’nin iştahını kabartırken, transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
 
Hüseyin’de işlem tamam
 
 Bu sezon kadrosuna yerli ve genç oyuncuları katan Göztepe, Borussia Dortmund altyapısında top koşturan Hüseyin Bulut ile de anlaşmaya vardı. Orta sahada ve sağ kanatta oynayabilen 20 yaşındaki gurbetçiyle birçok Süper Lig takımının ilgilendiği ancak elini çabuk tutan Göztepe’nin transferi bitirdiği öğrenildi. Göztepe, Hüseyin’in yanı sıra altyapısından Ege Özkayımoğlu ile de profesyonel sözleşme imzaladı. 9 yıldır sarı-kırmızılı takımın altyapısında forma giyen Ege ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.  

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