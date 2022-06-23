Göztepe'de transferlere Southampton engeli!

Spor Toto 1. Lig'e düşen futbol şubesini Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu İngiltere kuruluşlu Sports Republic şirketine devredecek Göztepe'de yeni teknik direktör, idari yapılanma ve transferlerle ilgili işlemler haftaya kaldı.

Okan Buruk kadroyu belirledi! İmzayı attı, 5 transfer istedi Sarı-kırmızılılarda taraftarlar devir süreci, teknik direktör ve transferleri heyecanla bekleyip sosyal medyada rakiplerden geç kalındığı eleştirileri getirirken, kurmayların pazartesiden itaberen kolları sıvayacağı ifade edildi. Alacağı ücret de belli oldu İşte Cenk Tosun'un yeni takımı Göztepe'de bu hafta İzmir'e dönmesi beklenen Sports Rebublic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı, eski İtalyan kaleci'nin şirketin diğer kulübü İngiltere Premier Ligi'ndeki'un transfer görüşmeleriyle uğraştığı için önümüzdeki hafta İzmir'de olacağı ve A takım yapılanmasına başlayacağı öğrenildi. Galiardi, Ankersen'in Sports Republic aracılığıyla yüzde 70'ini alacağı Göztepe'de futbolun tek patronu olacak.