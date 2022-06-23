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Spor

Göztepe'de transferlere Southampton engeli!

Sports Rebublic'in satın aldığı Göztepe'de futbolun tek patronu olması beklenen Roberto Galiardi'nin, şirketin diğer takımı Southampton'un transfer görüşmeleriyle uğraştığı ve bu nedenle sarı kırmızılı kulüpte transferlerin aksadığı ortaya çıktı.

DHA23 Haziran 2022 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'e düşen futbol şubesini Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu İngiltere kuruluşlu Sports Republic şirketine devredecek Göztepe'de yeni teknik direktör, idari yapılanma ve transferlerle ilgili işlemler haftaya kaldı.

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 Sarı-kırmızılılarda taraftarlar devir süreci, teknik direktör ve transferleri heyecanla bekleyip sosyal medyada rakiplerden geç kalındığı eleştirileri getirirken, kurmayların pazartesiden itaberen kolları sıvayacağı ifade edildi.

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 Göztepe'de bu hafta İzmir'e dönmesi beklenen Sports Rebublic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı, eski İtalyan kaleci Roberto Galiardi'nin şirketin diğer kulübü İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'un transfer görüşmeleriyle uğraştığı için önümüzdeki hafta İzmir'de olacağı ve A takım yapılanmasına başlayacağı öğrenildi. Galiardi, Ankersen'in Sports Republic aracılığıyla yüzde 70'ini alacağı Göztepe'de futbolun tek patronu olacak.

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