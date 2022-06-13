İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2022 Pazartesi / 14 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2385
  • EURO
    18,1062
  • ALTIN
    1028.99
  • BIST100
    2538.57
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güven Yalçın iddialar karşısında şaşkın! ''Ronaldo bile isteyemez''
Spor

Güven Yalçın iddialar karşısında şaşkın! ''Ronaldo bile isteyemez''

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, siyah beyazlı kulüpteki geleceği hakkında konuştu. Güven Yalçın 'Oynama garantisi' istediği iddialarına da cevap verdi.

Fanatik13 Haziran 2022 Pazartesi 11:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Güven Yalçın ile anlaşma sağlanamadı. Futbolcu, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Güven Yalçın oynama garantisi talebinde bulunduğu iddialarını yalanladı.

Yılın transfer bombası! Juan Mata Süper Lig'e geliyor

"RONALDO BİLE BÖYLE TALEPTE BULUNAMAZ"

Fanatik'e konuşan Güven Yalçın, "Valerien Ismael'in benim takımda kalmamı istediğini biliyorum. Ben de kalmak istiyorum. Oynama garantisi talebinde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ronaldo bile böyle bir talepte bulunamaz. Menajerim, Beşiktaş'la görüşüyor. Haber bekliyorum" açıklamasını yaptı.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi istatistik

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

23 yaşındaki futbolcu, "Şu anda Antalya'dayım. Yeni sezon için bireysel olarak hazırlıklara başladım. Hocamız Valerien Ismael'in benim takımda kalmamı istediğini biliyorum. Ben de kalmak istiyorum" dedi.

Dursun Özbek'ten teknik direktör konusunda beklenmedik hamle!

"SEÇİM, SÜRECİ UZATTI"

Beşiktaş Kulübü'yle yeni sözleşme temaslarının devam ettiğini söyleyen Güven Yalçın, "Menajerim, Beşiktaş Yönetimi'yle görüşüyor. Galiba araya seçim girdiği için temaslar biraz uzadı. Çarşamba gününe kadar Antalya'da çalışmalarımı sürdürüp ardından Almanya'ya geçeceğim" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus Samandıra'yı gezdi! 5 yıldız detayı...

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla Güven Yalçın 33 maçta 1103 dakika süre aldı. Güven, 6 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.