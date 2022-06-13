Dursun Özbek'ten teknik direktör konusunda beklenmedik hamle!

Müthiş bir çekişmeye sahne olan seçimin ardından Galatasaray'da yeniden başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek hemen kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılı yönetim ilk olarak teknik direktör sorununu çözmek için düğmeye bastı.

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LİSTENİN İLK SIRASINDA MARCELO GALLARDO VAR

Alınan bilgilere göre yönetim içinde birçok ismin yabancı bir ismin göreve getirilmesi konusunda görüş bildirmesi üzerine rota Arjantin'e çevrildi. Başkan Özbek'in listenin ilk sırasına, River Plate'i çalıştıran ünlü teknik adam Marcelo Gallardo'yu aldığı öğrenildi.

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AVRUPA'DA ÇALIŞMAK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan 46 yaşındaki hocanın artık Avrupa'da görev yapmak istediği ve bu nedenle yıl sonunu beklemeden River ile yolları ayıracağı belirtiliyor.

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KISA SÜREDE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Son dönemde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Gallardo 2 kez Libertadores Kupası ve 1 kez Sudamericana Kupası şampiyonluğu yaşadı. Yeni yönetimin kısa süre içinde Arjantinli hoca ile görüşeceği gelen bilgiler arasında.

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GALLARDO OLMAZSA OKAN BURUK

Olumsuz yanıt gelmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın yerli isimlere yöneleceği ve ilk tercihin Okan Buruk olacağı iddia ediliyor.

FATİH TERİM'E SOĞUK BAKILIYOR

Yönetim içinde birçok ismin Fatih Terim'e soğuk baktığı ve teklif olasılığının düşük ihtimal olduğu öğrenildi.