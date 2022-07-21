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Spor

Güven Yalçın'dan 3 yıllık imza! Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve boşta kalan Güven Yalçın'ın, İtalya'nın Genoa takımına transfer olduğu öğrenildi.

Ntv21 Temmuz 2022 Perşembe 13:40 - Güncelleme:
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Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Güven Yalçın, İtalyan ekibi Genoa ile anlaştı. Futbolcunun sözleşmesiyle ilgili durum da belli oldu.

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BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Ntv'nin haberine göre.; Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan İtalyan ekibi, serbest durumda olan forvet için bonservis bedeli ödemeyecek.

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MALİ KONULARDA ANLAŞAMAMIŞTI

Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için görüşen Güven, mali konularda anlaşma sağlanamadığı için siyah-beyazlı kulüpten ayrılma kararı almıştı.

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BEŞİKTAŞ PERFORMANSI NASILDI?

Beşiktaş'a 2018'de transfer olan Almanya doğumlu oyuncu, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.

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