Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Güven Yalçın, İtalyan ekibi Genoa ile anlaştı. Futbolcunun sözleşmesiyle ilgili durum da belli oldu.

Görüşmeler başladı Rıdvan Yılmaz için yeni teklif

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Ntv'nin haberine göre.; Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan İtalyan ekibi, serbest durumda olan forvet için bonservis bedeli ödemeyecek.

"Keşke Galatasaray'a gitmeseydi" Fransa'da Leo Dubois şaşkınlığı!

MALİ KONULARDA ANLAŞAMAMIŞTI

Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için görüşen Güven, mali konularda anlaşma sağlanamadığı için siyah-beyazlı kulüpten ayrılma kararı almıştı.

1 günde 25 milyon TL... Fenerbahçe'den tarihi satış!

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI NASILDI?

Beşiktaş'a 2018'de transfer olan Almanya doğumlu oyuncu, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.