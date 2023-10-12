Hakan Çalhanoğlu bombası! Hocası resmen açıkladı

Milli takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu için hocası Vincenzo Montella övgü dolu sözlerde bulundu. İtalyan teknik adam Hakan Çalhanoğlu'nun birden çok pozisyonda oynamasına atıfta bulunarak, "Hem 6 hem de 10 numara oynayabilecek bir seviyede." dedi.

HOCASI HAKAN ÇALHANOĞLU'NU ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

İtalyan teknik adam Hakan Çalhanoğlu için; "Hem kısa hem de uzun cevap verebilirim. Şu anda öyle bir seviyeye geldi ki 6 numara ve 10 numarayı da çıkarabilecek bir futbolcu. Aslında şu anda 2 pozisyonu da oynayabilecek durumda. Son dönemlerinde üçlü savunmalarda daha iyi oynadığını görüyoruz. Ancak defans dörtlü de olsa gayet iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola bakış açımdan dolayı bireysel değil de toplu bakmak gerekir. Oyuncuları beraber kullanabilmek en önemlisi" şeklinde konuştu.

INTER'DEKİ PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibi Inter'de bu sezon toplamda 9 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Başarılı milli oyuncunun piyasa değeri 42 milyon euro olarak gösteriliyor.