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Spor

Hakan Çalhanoğlu bombası! Hocası resmen açıkladı

A Milli Takım'ın kaptanı ve 10 numarası Hakan Çalhanoğlu için hocası Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun çok yönlü olmasına vurgu yaparak 'O artık hem 6 hem de 10 numara oynayabilecek bir seviyeye ulaştı.' sözlerini kullandı. İşte detaylar...

12 Ekim 2023 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu bombası! Hocası resmen açıkladı
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Milli takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu için hocası Vincenzo Montella övgü dolu sözlerde bulundu. İtalyan teknik adam Hakan Çalhanoğlu'nun birden çok pozisyonda oynamasına atıfta bulunarak, "Hem 6 hem de 10 numara oynayabilecek bir seviyede." dedi.

HOCASI HAKAN ÇALHANOĞLU'NU ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

İtalyan teknik adam Hakan Çalhanoğlu için; "Hem kısa hem de uzun cevap verebilirim. Şu anda öyle bir seviyeye geldi ki 6 numara ve 10 numarayı da çıkarabilecek bir futbolcu. Aslında şu anda 2 pozisyonu da oynayabilecek durumda. Son dönemlerinde üçlü savunmalarda daha iyi oynadığını görüyoruz. Ancak defans dörtlü de olsa gayet iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola bakış açımdan dolayı bireysel değil de toplu bakmak gerekir. Oyuncuları beraber kullanabilmek en önemlisi" şeklinde konuştu.

INTER'DEKİ PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibi Inter'de bu sezon toplamda 9 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Başarılı milli oyuncunun piyasa değeri 42 milyon euro olarak gösteriliyor.

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