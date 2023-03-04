Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma tamam! 2027'ye kadar...

Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU 2027'YE KADAR INTER'DE

İki yıldır formasını giydiği İtalyan takımıyla, 2024'e kadar anlaşması bulunan Türk futbolcu, bir süredir Inter yönetimiyle görüşme halindeydi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Hakan Çalhanoğlu, mavi siyahlı kulüple Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki haftalarda yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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HAKAN'DAN SONRA SIRA BASTONI'DE

Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile birlikte, 23 yaşındaki stoperi Alessandro Bastoni'yle de yeni kontrat imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Star Gazetesi