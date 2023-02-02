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Spor

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu

Hakan Çalhanoğlu'nu elinden kaçırmak istemeyen Inter, Türk yıldızın sözleşmesini uzatmak için şimdiden harekete geçti.

Star Gazetesi2 Şubat 2023 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Sözleşme şartları belli oldu
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Slovak stoperi Milan Skriniar'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatamayan ve futbolcusunun Paris Saint Germain ile söz kesmesine mani olamayan Inter yönetimi, aynı akıbeti Hakan Çalhanoğlu konusunda da yaşamamak için kolları sıvadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA YENİ SÖZLEŞME

Türk orta saha oyuncusunun, İtalyan kulübüyle anlaşması 2024 yılına kadar devam ediyor ancak takım üzerindeki etkisi ve taraftarla bağı kuvvetli olan Hakan'a şimdiden yeni sözleşme önerilecek.

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PORTO MAÇINDAN SONRA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 22 Şubat Çarşamba günü Porto'yu konuk edecek olan Inter, bu kritik karşılaşmanın ardından 28 yaşındaki futbolcuyla resmi görüşmelere başlayacak.

2026 YILINA KADAR UZATILACAK

İtalyan kulübünün, Hakan Çalhanoğlu'na 2 yıllık bir sözleşme uzatma önerisinde bulunacağı belirtiliyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; şu anda Inter'den yıllık 5 milyon avro kazanan Türk futbolcunun maaşı da yükseltilecek.

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73 MAÇTA 11 GOL, 18 ASİST

2021 yılından beri Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 73 maçta 11 gol atarken 18 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi

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