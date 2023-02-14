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Spor

Hakan Çalhanoğlu ısınmaya ''Türkiye için dua et'' yazılı tişörtle çıktı

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, forma giydiği Inter'de Sampdoria ile oynayacakları maç öncesinde ısınmaya 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtle çıktı.

IHA14 Şubat 2023 Salı 00:45 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu ısınmaya ''Türkiye için dua et'' yazılı tişörtle çıktı
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İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Sampdoria ile oynadıkları maç öncesinde ısınmaya "Türkiye için dua et" yazılı tişörtle çıktı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde zarara uğrayan vatandaşlar için yardım çalışmaları ve destekler devam ediyor. İtalya'nın Inter ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da Sampdoria ile deplasmanda oynadıkları maçta depremzedeleri unutmadı. Hakan müsabaka öncesinde ısınmaya "Türkiye için dua et" yazılı tişörtle çıktı.

Ayrıca karşılaşma öncesinde Türkiye'de ve Suriye'de depremden hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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