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Spor

Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı sallamaya devam ediyor

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, deplasmanda Monza'yı 5-1'lik skorla mağlup ederken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attığı 2 golle birlikte bu sezon ligde 20 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performansa imza attı.

IHA14 Ocak 2024 Pazar 12:27 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı sallamaya devam ediyor
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İtalya Serie A'nın 20. haftasında Inter, deplasmanda karşılaştığı Monza'yı 5-1'lik skorla mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 12. dakika penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Inter, 14. dakikada Lautaro Martinez ile farkı 2'ye çıkardı. 60. dakikada Hakan, skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Matteo Pessina'nın 69. dakikada attığı gol Monza'nın maçtaki tek golü olurken, 84. dakikada penaltıdan Martinez, 2. golünü kaydetti. 88. dakikada Marcus Thuram talebayı 5-1'e getirdi ve bu gol skoru da tayin etti. Monza karşısında 2 kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ligde çıktığı 20 maçta, 9 gol, 3 asistlik istatistiğe ulaştı.

LAUTARO MARTİNEZ, GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Inter'in Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez, Monza karşısında 2 gole imza atarken, bu sezon gol sayısı 18'e yükseltti ve Serie A'da gol krallığını sürdürdü. Martinez'i, 9'ar golü bulunan Domenico Berardi, Hakan Çalhanoğlu ve Olivier Giroud takip ediyor. 26 yaşındaki forvet, kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor.

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