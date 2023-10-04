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Spor

Hakan Çalhanoğlu sevindi, Orkun Kökçü üzüldü!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Orkun Kökçü'nün takımı Benfica'yı tek golle devirdi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 00:10 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu sevindi, Orkun Kökçü üzüldü!
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Şampiyonlar Ligi D Grubun'da İtalyan ekibi Inter ile Portekiz temsilcisi Benfica karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golü 62. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

İtalyan ekibi Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Benfica'da maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 69 dakika görev yaptı.

Bu galibiyetin arıdndan Inter puanını 4'e yükseltti. Benfica henüz puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Inter, Salzburg'u ağırlayacak. Benfica'nın konuğu Real Sociedad olacak.

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