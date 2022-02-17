Hakan Çalhanoğlu yıkıldı! İtalya bu pozisyonu konuşuyor

17 Şubat 2022 Perşembe 11:12 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:12

Hakan Çalhanoğlu'nu formasını giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'ndaki maçtan misafir takım 2-0 galip ayrıldı.

İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Roberto Firmnino ve 83. dakikada Mohammed Salah attı. Liverpool bu sonuçla 8 Mart'ta kendi sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NA 7 PUAN

Inter'de Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Başarılı performansıyla göz dolduran Hakan, İtalyan basınından 10 üzerinden 6,5 ile 7 arasında değişen puanlar aldı.

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Bu arada maçın 16. dakikasında bir şutu üst direkten dönen Hakan Çalhanoğlu pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşadı. Çalhanoğlu'nun Liverpool maçındaki performansıyla ilgili İtalyan basınında yapılan yorumlar şöyle:

"INTER ORTA SAHASININ EN İYİSİYDİ"

Tuttomercatoweb: "Hakan Çalhanoğlu üst düzeyde oynadı ve Inter orta sahasının en iyisiydi. Özellikle ilk yarıda hiç şüphe yok ki alanının en iyisiydi. Pasları, saha geçişleri ve üst direkten dönen şutuyla... İkinci yarıda ise performansı biraz düşüşe geçti ve takımı kötüye gitti. (6,5 puan)"

"OLAĞANÜSTÜ KARARLILIKLA OYNADI"

Eurosport: "Sansasyonel şutu üst direğe çarptı. Maç boyunca kalite ve olağanüstü kararlılıkla oynadı. (7 puan)"

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"GOLE EN ÇOK YAKLAŞAN ADAMDI"

Il Messaggero: "İlk yarıda 16. dakikada şutu üst direkten döndü. Bu şutla Hakan Çalhanoğlu Inter'in gole en çok yaklaşan adamı oldu. (6,5 puan)"

"KALİTE VE FEDAKARLIĞIN KANITIYDI"

Sport Mediaset: "Maçın en büyük gol şansı Hakan Çalhanoğlu'nun sol ayağından geldi. İlk şutunda top üst direkten döndü. Kalite ve fedakarlığın kanıtıydı. (6,5 puan)"