Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! İnanılmaz rakam

İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, performansıyla göz dolduruyor. Avrupa devleri peşinde olan milli yıldız için çarpıcı gelişmeyi Ada basını duyurdu. Son dönemlerde ekonomik sıkıntılarla boğuşan Inter, birkaç oyuncusuyla yollarını ayırmanın eşiğinde. Serie A ekibi, futbolcularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU, ADA YOLCUSU!

Ada basını ise Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı gelişmeyi duyurdu. Aktarılana göre, Premier Lig ekipleri West Ham, Chelsea ve Liverpool, milli futbolcu için Inter'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyan temsilcisinin ise, 29 yaşındaki yıldızı ucuza bırakmaya niyeti yok.

INTER DEV BONSERVİS İSTİYOR

Inter'in milli futbolcu için 40 milyon eurodan aşağı gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Milli yıldız, İtalyan ekibiyle bu sezon 23 maçta 8 gol attı ve 3 kez de gol pası verdi. Hakan'ın piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi