İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4009
  • EURO
    30,1676
  • ALTIN
    1810.9
  • BIST100
    7663.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakeme bir tepki de Olympiakos cephesinden!
Spor

Hakeme bir tepki de Olympiakos cephesinden!

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'ya 79-77 yenilerek parkeden mağlubiyetle ayrılan Olympiakos, maçın son bölümünde oyuncusuna faul yapıldığını iddia ederek, 'Hakemlerin kuralları yanlış uygulaması, maçın aleyhimize sonuçlanmasına neden oldu!' açıklamasında bulundu.

3 Kasım 2023 Cuma 01:47 - Güncelleme:
Hakeme bir tepki de Olympiakos cephesinden!
ABONE OL

Olympiakos Kulübü, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası hakem kararlarına tepki gösterdiği bir açıklama paylaştı.

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Olympiakos kulübü olarak EuroLeague'de Fenerbahçe Beko maçının son bölümünde Nigel Williams-Goss'a yapılan faul hakkında net bir pozisyon almaya çağırıyoruz. Hakemlerin kuralları yanlış uygulaması, maçın aleyhimize sonuçlanmasına neden oldu!" ifadeleri kullanıldı.

İki takımın karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe Beko, rakibini 79-77 mağlup etmeyi başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.