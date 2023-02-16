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Spor

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta gol sesi yok

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu mücadelesinde sahasında konuk ettiği Union Berlin ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

16 Şubat 2023 Perşembe 22:59 - Güncelleme:
Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta gol sesi yok
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ajax ile Union Berlin karşı karşıya geldi.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Maçın başından sonuna kadar Ajax üstünlüğü ön planda olurken konuk Union Berlin ise yakaladığı sürpriz ataklarda daha net pozisyonlar bulan taraf oldu ancak maçta iki takım da gol bulamadı.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, 65. dakikada Union Berlin'in Thorsby ile bulduğu golü VAR kararıyla iptal aderken konuk ekipten Roni Khedira ile Doekhi'ye ise sarı kart çıkardı.

İki takımı yeniden karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 23 Şubat Perşembe akşamı oynanacak.

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