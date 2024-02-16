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Spor

Hatayspor ile Sivasspor ligde 8. kez rakip

Hatayspor ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla birlikte 8. kez karşı karşıya gelecek.

IHA16 Şubat 2024 Cuma 15:58 - Güncelleme:
Hatayspor ile Sivasspor ligde 8. kez rakip
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda Hatayspor'a konuk olacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Sivasspor ile Hatayspor, Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla birlikte 8. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalardan Sivas 1'i hükmen olmak üzere 2 kez galip ayrılırken, Hatay da 1 kez rakibini mağlup etti. 4 mücadele de berabere sona erdi. Bu maçlarda 11 kez Sivasspor ağları sarsarken, 5 kez de Hatay gol attı.

SİVASSPOR'DA 2 EKSİK BULUNUYOR

Kırmızı-beyazlı takımda Hatay maçında 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Geçtiğimiz hafta Rizespor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile sakatlığı bulunan Roman Kvet, Hatay maçında forma giyemeyecek.

CANER OSMANPAŞA CEZA SINIRINDA

Bu maç öncesi Sivasspor'da 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, Hatayspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak maçta görev yapamayacak.

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