İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2725
  • EURO
    32,8128
  • ALTIN
    1972.17
  • BIST100
    7950.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor!
Spor

Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor!

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Hatayspor, konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

23 Ocak 2024 Salı 19:27 - Güncelleme:
Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor!
ABONE OL

Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maç 1-1 tamamlandı.

Hatayspor, 5. dakikada Rigoberto Rivas ile öne geçti. Alanyaspor bu gole 89. dakikada penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Hatayspor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

Hatayspor 22 puana yükseldi. Alanyaspor puanını 26 yaptı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.