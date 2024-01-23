Hatayspor'un galibiyet hasreti sürüyor!

Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maç 1-1 tamamlandı.

Hatayspor, 5. dakikada Rigoberto Rivas ile öne geçti. Alanyaspor bu gole 89. dakikada penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Hatayspor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.

Hatayspor 22 puana yükseldi. Alanyaspor puanını 26 yaptı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.