İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hull City, Erol Bulut'un takımını farklı yendi!
Spor

Hull City, Erol Bulut'un takımını farklı yendi!

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'yi 3-0 mağlup etti.

IHA16 Aralık 2023 Cumartesi 20:33 - Güncelleme:
Hull City, Erol Bulut'un takımını farklı yendi!
ABONE OL

İngiltere Championship'in 22. haftasında Hull City, sahasında Cardiff City ile karşı karşıya geldi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve ligde play-off yarışı veren Hull City, teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı Cardiff City'i 3-0'lık skorla yendi. Ev sahibinde mücadeleye 11'de başlayan Ozan Tufan da takımının 3. golüne imza attı.

Bu sonuçla turuncu-siyahlılar, ligde üst üste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 36'ya çıkararak 5. sıraya yükseldi. Ligde 12. sırada yer alan Cardiff ise 32 puanı bulunuyor.

  • Hull City
  • Championship
  • Cardiff City

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.