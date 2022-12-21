Icardi için dev takas teklifi! Galatasaray elinden kaçırıyor...

Galatasaray'da kiralık forma giyen ve bonservisi PSG'de olan Mauro Icardi'nin Inter'e transfer olabileceği yazıldı.

INTER ICARDI'NİN PEŞİNDE

Sabah'ın haberine göre; Edin Dzeko'nun Inter'den olası ayrılığı sonrası, mavi siyahlılarda hareketlilik yaşanacak. Inter yönetiminin, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin transfer akıbetini yakından takip ettiği biliniyor. Bununla beraber İtalyan devi, Icardi'nin sezon sonunda nasıl bir manevra yapacağını merak ediyor. Eğer Galatasaray Icardi'nin bonservisini alamazsa, devreye Inter girecek.

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LAUTARO MARTINEZ'E KARŞILIK 60 MİLYON AVRO+ICARDI

Inter'de, çalkantılı aşk hayatı nedeniyle sıkça eleştirilen Icardi, kendisine olan kötü yaklaşımı ortadan kaldırdı. İtalyan kulübünün taraftarlarının, Icardi'ye eskisi kadar soğuk olmadığı ifade ediliyor. Bununla beraber Inter'in, olası Icardi trasferinde kozu da belli oldu. PSG'nin, Lautaro Martinez'i istemesi halinde, Inter cephesinin 60 milyon avro + Icardi teklifinde bulunacağı dile getirildi.

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INTER'DEN ICARDI'YE 6 MİLYON AVRO

Yaşanan bu gelişmelerler beraber Icardi'nin, Inter'e dönüşünün oldukça zor olduğu aktarıldı. Icardi, PSG'den 12 milyon avro alıyor ve yıldız isim için Inter'in maksimum ödeyebileceği rakam, 6 milyon avro bandında. Icardi eğer Inter'e gitmek isterse, yıllık maaşından fedakarlık yapmak zorunda.