Jorge Jesus, Attila Szalai'nin transferi için kararını verdi

Fenerbahçe'de devre arası için transfer hazırlıkları devam ederken özellikle savunmadaki sayısal eksikliğin giderilmesi üzerinde duruluyor. Sarı-Lacivertliler'in bir stoper almasına kesin gözle bakılırken takımın en istikrarlı ve en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Attila Szalai'ye ise dudak uçuklatan teklifler gelmeye devam ediyor.

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20 MİLYON AVRO ÜZERİNDE TEKLİFLER GELİYOR



Fanatik'in haberine göre; Sezon başından bu yana adı Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Leicester ve West Ham United gibi takımlarla anılan, 20 milyon avro üzeri teklifler aldığı konuşulan Szalai için karar verildi. Yıldız futbolcu geleceği hakkında şimdilik net bir talepte bulunmazken konuyu tamamen yönetime bırakmış gözüküyor.

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"SZALAİ'Yİ DEVRE ARASINDA SATMAM"

Teknik direktör Jorge Jesus da Macar stoper için net tavrını koydu. Lige girerken Kim Min Jae'nin satılmasını istemediğini vurgulayan Portekizli teknik adamın, Ocak'ta Szalai için gelen önerilere ise şimdiden kapıları kapadığı öğrenildi. "Szalai'yi devre arasında satmam" diyen Jesus'un stopere de doğrudan takıma katkı sağlayabilecek bir takviye konusunda ısrarcı olduğu gelen haberler arasında.

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JESUS'UN VAZGEÇİLMEZİ!

Sürekli yaptığı rotasyonlarla dikkat çeken Jorge Jesus'un vazgeçmediği tek isim Szalai oldu. Takımda en çok şans verdiği oyuncu olan Macar stoper, daha sezonun ilk yarısı bile tamamlanmamışken Sarı-Lacivertliler'in 25 resmi maçında da forma giydi. Ayrıca Macaristan Milli Takımı'yla da 4 kez sahaya çıktı. 24 yaşındaki savunmacı, Jesus'un en çok güvendiği isim olduğunu gösterdi.