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Spor

İki farklı Çağlar Söyüncü! Ada basını şaşkın

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Brighton ile 1-1 berabere kalarak puan kayıplarına devam etti. Çağlar Söyüncü'nün maç içerisindeki istikrarsız oyunu İngiliz basınında eleştirileri de beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Star.com.tr24 Ocak 2022 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:15
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Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 23 haftasında Brighton'ı konuk etti. King Power Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Travmatik yenilginin faturası Çağlar Söyüncü'ye kesildi!

Leicester'da 46. dakikada Patson Daka'nın attığı gole, Brighton 82. dakikada Danny Welbeck ile karşılık verdi.

Bu sonuçla Brighton, İngiltere Premir Lig'de puanını 30'a çıkartarak 9. sırada yer aldı. Leicester City ise 26 puanla 10. basamakta yer alıyor.

Leicester'ın bittiği an! Çağlar Söyüncü...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE 6 PUAN

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Çağlar'ın müsabaka içerisindeki istikrarsız performansının şaşkınlığını yaşayan İngiliz basını, Türk futbolcuya 10 üzerinden 6 puan verirken, milli stoperin karşılaşmanın ilk yarısında iyi, ikinci yarısında ise kötü bir oyun sergilediği vurgulandı.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK YARIDA SAKİN, İKİNCİ YARIDA ÖZENSİZDİ"

Leicester Mercury gazetesinde Çağlar Söyüncü'nün Brighton maçındaki oyunu hakkında "İlk yarıda çok sakindi, iyi pas verdi ve Brighton ataklarını daha başlama şansı bulamadan önledi. İkinci yarıdaki oyunu ise çok özensizdi" yorumu yapıldı.

Star.com.tr

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