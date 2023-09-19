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Spor

Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Serie A'da hafta sonu Milan'ı konuk eden Inter sahadan 5-1!lik ezici bir skorla galip gelmişti. Maçta sakatlık yaşayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Sociedad maçını kaçıracak.

19 Eylül 2023 Salı 16:56 - Güncelleme:
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
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Sezona formda giren ve son olarak sahasında Milan'ı 5-1 mağlup eden Inter'de flaş sakatlık gelişmesi yaşandı.

Inter, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK

Milan maçında 1 gol atan ve oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu için Inter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Sociedad maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezona çok formda giren ve Inter formasıyla 4 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.

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