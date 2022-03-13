İsmail Kartal'dan ilk 11'de 2 değişiklik

13 Mart 2022 Pazar 19:55 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 19:55

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ı cezaları sebebiyle görevlendiremezken, bu isimlerin yerine Ozan Tufan ile Mesut Özil'i ilk 11'de sahaya sürdü.

İsmail Kartal, Aytemiz Alanyaspor karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluştu.

Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc'ı oynatan Kartal, sağda Bright Osayi-Samuel, solda ise Diego Rossi'ye şans tanıdı. Gol yollarında Serdar Dursun'a güvenen Kartal, Serdar'ın arkasında ise Mesut Özil'i oynattı.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Jose Sosa, Osman Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Çağtay Kurukalıp ise forma bekledi.