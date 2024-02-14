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Spor

İsmail Kartal'dan öğrencilerine serzeniş

Fenerbahçe Tekni,k Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçında yenilen ilk goldeki hatalardan dolayı öğrencilerine sert çıktı.

Sabah14 Şubat 2024 Çarşamba 11:28 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan öğrencilerine serzeniş
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, öğrencilerine 2-2 biten Alanyaspor maçında yenen ilk gol için sitem etti.

Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği rakibine kaptırmıştı.

Skor sarı-lacivertlileri bir hayli üzerken yenilen goller de gelecek haftalar öncesinde endişe oluşturdu.

Özellikle ilk goldeki iki kare herkesin dikkatini çekti.

"NASIL GERİ KOŞMAZSINIZ?"

Teknik direktör İsmail Kartal da öğrencilerine "O pozisyonda nasıl geri koşmazsınız. Maçın daha başında geri dönmediniz. Kalecimiz ve savunmamız mücadele ederken siz uzakta kaldınız" dedi.

Pozisyonun başında Dominik Livakovic ile birlikte 6 Fenerbahçeli, 4 Alanyasporlu vardı. Golle sonuçlanan atakta son karede Livakovic ile birlikte 3 Fenerbahçeli ceza alanı içinde. Alanyaspor'dan ise 4 oyuncu var.

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