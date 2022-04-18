Fenerbahçe, İsmail Kartal'la ışığı gördü. Vitor Pereira döneminde saç baş yolan sarı lacivertliler artık yarınlara umutla bakıyor. Takım her anlamda daha iyi görüntü sergiliyor.

İsmail Kartal gönderilecek isimleri tek tek açıkladı! 12 futbolcu yolcu İşte Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'deki değişimi ortaya koyan rakamlar:

- Portekizli ile 17 maçta 28 puan toplayan Fenerbahçe'nin 1.64'lük ortalaması Kartal'la 2.30 çıktı.

- Pereira'nın gol ortalaması 1.64 iken İsmail Hoca, 2.0'ı yakaladı.

- Kartal, gol yeme istatistiğini ise 0.77'den 0.76'ya çekti.

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Rakamların değişimindeki sır ise oturan kadro, artan oyuncu performansları.

KADRO OTURDU

- Artık sahaya çıkan on biri belli olan Fenerbahçe'de özellikle stoper ve ön libero ikililerin sabitlenmesi takımı ayağa kaldırdı.

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KOŞU MESAFESİ YÜKSELDİ

- Pereira ile ortalama 112-114 km arasında koşan takım Kartal ile 116-117 km'ye çıkarken, takımın 125 km'yi gördüğü maçlar oldu.

FORMA ADALETİ SAĞLANDI

- En kritik nokta ise forma adaleti. Hocanın takımı isimlere değil, performansa göre kurması rekabeti körüklerken Fenerbahçe âdeta sınıf atladı.

Şimdi merak edilen Joachim Löw hayali kuran yönetimin İsmail Kartal'la ilgili nasıl bir plan yapacağı.