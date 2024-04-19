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Spor

İstanbulspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

AA19 Nisan 2024 Cuma 12:49 - Güncelleme:
İstanbulspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'u yenerek 10 maçlık galibiyet hasretine son veren İstanbulspor, 16 puanla son sırada bulunuyor. Sarı-siyahlıların puan kaybetmesi halinde sezonun bitimine 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.

Son 7 haftada galip gelemeyen düşme hattındaki diğer bir takım VavaCars Fatih Karagümrük ise 30 puanla 18. sırada yer alıyor.

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