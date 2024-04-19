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Spor

İstatistikleri alt üst etti! Hakim Ziyech, Icardi'yi bile solladı

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ilginç bir istatistiğe imza attı. Başarılı oyuncu 937 dakikaya 5 gol, 3 asist sığdırarak 108 dakikada bir ağları sarstı ve süre-skor katkısında takımın en iyisi oldu. İşte o istatistiğin detayları...

Sabah19 Nisan 2024 Cuma 09:28 - Güncelleme:
İstatistikleri alt üst etti! Hakim Ziyech, Icardi'yi bile solladı
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Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren Hakim Ziyech, ilk golü hazırladı, jeneriklik bir şutla ikinci golü attı ve kilidi çözen isim oldu.

4-0 kazanılan mücadelenin kahramanlarından olan yıldız oyuncuyu Okan Buruk da iyi performansından dolayı ödüllendirip Pendik maçında ilk 11 şansı verecek.

41 MAÇTA 37 KEZ KATKI VERDİ

Sarı-Kırmızılı formayla şu ana kadar 18 maça çıkan Hakim Ziyech, sahada kaldığı 937 dakikaya 5 gol-3 asist sığdırdı. Ortalama 108 dakikada bir tabelayı değiştiren Ziyech, skora etki etmede takım arkadaşlarını geride bıraktı.

Galatasaray'ın en skorer ismi İcardi, 41 maçta 26 gol-11 asist üretti ve ortalama 127 dakikada bir ağları buldu. Ziyech, oynadığı 18 maçın 10'unda ilk 11'deydi. Yıldız oyuncu, forma rekabetinde Kerem Aktürkoğlu'nun önüne geçmiş durumda.

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