Yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile anlaşmak üzere olan Fenerbahçe hakkında Portekiz basınında birçok transfer iddiası yer alıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Samuel Lino...

JORGE JESUS, SAMUEL LINO'YU İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre; Gil Vicente forması giyen Brezilyalı oyuncu, bu sezon Portekiz Ligi'ne damga vuran isimlerden biri oldu. Jorge Jesus'un analiz ekibinin 22 yaşındaki yıldızı yakından takip ettiği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'ye resmen imzayı attıktan sonra yönetimden Lino'yu isteyeceği öne sürüldü.

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LINO, GIL VICENTE'Yİ ÜST SIRALARA TAŞIDI

Kanatlarda ve forvette görev yapan Sambacı, bu sezon 37 resmi maçta 14 gol atıp, 5 de asist yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, Fran Navarro ve Pedrinho ile birlikte Gil Vicente'nin ligi 5. sırada bitirmeyi garantilemesinde büyük pay sahibi oldu.

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KULÜBÜ, SAMUEL LINO İÇİN 5 MİLYON AVRO İSTİYOR

Portekiz ekibinin Samuel Lino için 5 milyon avro talep etmesi bekleniyor. Transferi kolaylaştırmak için Jesus'un bizzat devreye girebileceği belirtildi. Fenerbahçe, son dönemde Szalai, Kim, Crespo, Osayi- Samuel gibi oyuncuları düşük maliyetle transfer edip piyasa değerlerini katlamayı başardı. Lino da Sarı-Lacivertli yönetimin bu stratejisine fazlasıyla uyabilecek bir oyuncu.