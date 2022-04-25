İşte Koç-Jesus zirvesinin detayları! 2+1 yıllık sözleşme...

Süper Lig'de son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önceki gün flaş bir hamle yapmıştı. Camiadan gelen yoğun baskılara rağmen İsmail Kartal'la yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmeyen Başkan Ali Koç dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'la Lizbon'da bir araya gelmişti. Yönetici Selahattin Baki'nin de yer aldığı zirvede tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

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EKİBİYLE BERABER GELECEK...

Takvim'in haberine göre; Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin teklifini prensipte kabul ettiği, şu anda bazı ekonomik konular üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirlendi. Alınan bilgilere göre resmi imzalar atılırsa 67 yaşındaki hocanın ekibiyle beraber Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti 6 milyon avro olacak. Tarafların 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştıkları ifade ediliyor. Jesus'un şampiyonluğa ulaşmak için Başkan Ali Koç'tan ciddi bir transfer bütçesi istediği ve tarafların şu anda bu bütçe üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

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JESUS'UN KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Benfica, Al Hilal, Sporting Lizbon, Braga ve Belenenses'te görev yapan Jesus'un 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 6 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 1 Libertadores Kupası zaferleri bulunuyor.