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Spor

İşte Okan Buruk'un Dries Mertens planı

Okan Buruk, yarın oynanacak olan Alanyaspor maçında hücumda takımın lideri olarak Dries Mertens'in öne çıkacağı bir karşılaşma planlıyor.

13 Nisan 2024 Cumartesi 11:39 - Güncelleme:
İşte Okan Buruk'un Dries Mertens planı
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından pazartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk zorlu karşılaşma öncesi Dries Mertens'e güveniyor.

Sarı-kırmızılı formayla iki sezonda çıktığı 77 resmi maçta 15 gol-16 asist üreten Mertens, Alanyaspor'u lig ve kupada hiç boş geçmedi. Belçikalı 10 numara, Güney ekibine karşı oynadığı 4 maçta 5 kez ağları sarsarken 3 gol pası verdi.

Galatasaray kariyerindeki istatistiklerin 3'te 1'ini Alanyaspor'a karşı yapan Mertens, en formda isim olarak teknik heyetin de en güvendiği oyuncu konumunda.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Okan Buruk, Belçikalı futbolcunun, özellikle hücumda takımın lideri olarak öne çıkacağı bir karşılaşma planlıyor.

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