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Spor

İşte Serdar Saatçı gerçeği! Fenerbahçe iddiası ortaya atılınca...

Beşiktaş'tan Portekiz takımı Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'yı Fenerbahçe'nin istediği iddia edildi. Ancak Serdar Saatçı'nın sözleşmesindeki bir maddenin bu transferin gerçekleşmesinde önemli bir engel teşkil ettiği ortaya çıktı.

Sabah23 Kasım 2022 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
İşte Serdar Saatçı gerçeği! Fenerbahçe iddiası ortaya atılınca...
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Fenerbahçe'nin istediği iddia edilen Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta forma giyen genç stoper Serdar Saatçı, Avusturya kampındaki disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı bırakılmış, ardından da 1.5 milyon avro bonservis + 1 milyon avro bonus karşılığında Braga'nın yolunu tutmuştu.

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Sabah'ın haberine göre; yeni takımında da umduğunu bulamayan ve Braga'nın 3. Lig'de yer alan rezerv takımına gönderilen Serdar'ın, Fenerbahçe'nin alternatif stoper listesinde yer aldığı ileri sürülmüştü.

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Ancak Beşiktaş'ın, genç oyuncu konusunda satış sözleşmesine öncelik hakkı koydurduğu ortaya çıktı. Buna göre Serdar Saatçı'yı, Türkiye'den bir kulüp transfer etmek isterse ilk görüşme hakkı Beşiktaş'a ait olacak. Taraflar anlaşamazsa bu öncelik hakkının bir anlamı kalmayacak.

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