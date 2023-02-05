Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak sarı kırmızılı takımda tutunamayan Olimpiu Morutan, kiralık olarak gönderildiği İtalyan temsilcisi Pisa'da başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor.
Serie B'nin (İtalya 2. Ligi) 23. hafta maçında FC Südtirol'u konuk eden Pisa, karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı ancak Morutan bir kez daha takımının en iyi oyuncusu oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Rumen oyuncu, iyi bir performans sergiledi ve takımının birçok hücum organizasyonunun merkezinde yer aldı. İtalyan basınından 10 üzerinden 6.5 alarak Pisa'nın kadrosundaki en yüksek puanlı oyuncu olan Morutan için övgü dolu sözler sarf edildi. 23 yaşındaki 10 numara için "Pisa'nın gerçek ışığı" yorumu yapıldı
Bu arada yetenekli futbolcunun menajeri Victor Becali, Morutan'ın performansıyla ilgili olarak Rumen basınına konuştu ve "Başında beri Morutan'a güvendik. Bizim için mucizevi bir şey olmadı. Morutan'ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Antrenmanlarda daha çok çalışacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Becali, Pisa'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan futbolcunun transfer durumuyla ilgili bir soru üzerine ise "Yine büyük bir transfer yapabilir mi? Şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Önümüzdeki aylarda göreceğiz. Bonservisiyle transfer olması için ilk seçeneğin Pisa olduğunu söyleyebilirim. Pisa mayıs ayına kadar bonservisi almak için opsiyon maddesini etkinleştirebilir." cevabını verdi.
İtalyan kulübünün, Morutan'ın bonservisini almaması halinde futbolcunun Galatasaray'a döneceğini hatırlatan Rumen menajer "Satın alma opsiyonu maddesini devreye sokmazlarsa Morutan Galatasaray'a dönecek ve alınacak kararı önümüzdeki yazdan itibaren göreceğiz. Şimdi hiçbir şeye karar verilmedi. Çok erken. Ancak Morutan için en iyisini yapmaya çalışacağımızdan emin olun" diye konuştu.
Sarı kırmızılı kulüp, Morutan'ın Pisa'ya kiralanması sırasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Pisa 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir." şeklinde bir bildirimde bulunmuştu.
Star Gazetesi