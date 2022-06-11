İtalyan deviyle Leo Duarte pazarlığı! 5.5 milyon avro...

Medipol Başakşehir, Milan'dan kiraladığı Leo Duarte'nin bonservisini almak için İtalyan kulübüyle pazarlıklara başladı.

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LEO DUARTE'NİN SATIN ALMA OPSİYONU 5.5 MİLYON AVRO

Brezilyalı stoper, Ocak 2021'de Başakşehir'e Milan'dan kiralık olarak gelmişti. 1.5 yıllık kiralık anlaşması ay sonunda bitecek olan Duarte'nin sözleşmesinde 5.5 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR İLE MİLAN PAZARLIKTA

Bu rakamı indirmek isteyen İstanbul kulübü, Milan ile görüşme halinde. Leo Duarte'yi gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Milano temsilcisi, Başakşehir'le anlaşamazsa Brezilyalıyı başka bir kulübe göndermek için arayışlara başlamak zorunda kalacak.

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MİLAN'A 10 MİLYON AVROYA MAL OLMUŞTU

2019'da Flamengo'dan Milan'a 10 milyon avroya transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun, İtalyan kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'de 33 maça çıkan Duarte'nin gol ya da asisti bulunmuyor.

Star Gazetesi