Joao Palhinha'ya Premier Lig'den 3 talip

Yaz transfer döneminde Bayern Münih'e transferi son anda iptal olan Fulham'ın Portekizli yıldız ismi Joao Palhinha'ya, İngiltere'den 3 dev takım talip oldu.

ARSENAL, CHELSEA VE LIVERPOOL PEŞİNDE

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Liverpool ve Arsenal'in yanı sıra yaz transfer döneminde yaklaşık 500 milyon euro harcayan ancak 12. sırada kendisine yer bulabilen Chelsea'de, 28 yaşındaki Portekizli defansif orta sahayı kadrolarına katmak için harekete geçti.

Kış transfer döneminde bu 3 dev kulübün Joao Palhinha'yı kadrosuna katmak için harekete geçeceği de söylendi.

90 MİLYON EURO

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Joao Palhinha'yı kadrosunda kesinlikle görmek istiyor.

Liverpool'un bu transfer için kış döneminde 90 milyon euroluk bir teklif yapacağı da söylendi.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fulham formasıyla 15 resmi maça çıkan Joao Palhinha bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.