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Spor

Joao Palhinha'ya Premier Lig'den 3 talip

Fulham'ın Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha'ya Premier Lig'in 3 önemli kulübü Arsenal, Chelsea ve Liverpool talip oldu.

14 Aralık 2023 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Joao Palhinha'ya Premier Lig'den 3 talip
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Yaz transfer döneminde Bayern Münih'e transferi son anda iptal olan Fulham'ın Portekizli yıldız ismi Joao Palhinha'ya, İngiltere'den 3 dev takım talip oldu.

ARSENAL, CHELSEA VE LIVERPOOL PEŞİNDE

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Liverpool ve Arsenal'in yanı sıra yaz transfer döneminde yaklaşık 500 milyon euro harcayan ancak 12. sırada kendisine yer bulabilen Chelsea'de, 28 yaşındaki Portekizli defansif orta sahayı kadrolarına katmak için harekete geçti.

Kış transfer döneminde bu 3 dev kulübün Joao Palhinha'yı kadrosuna katmak için harekete geçeceği de söylendi.

90 MİLYON EURO

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Joao Palhinha'yı kadrosunda kesinlikle görmek istiyor.

Liverpool'un bu transfer için kış döneminde 90 milyon euroluk bir teklif yapacağı da söylendi.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fulham formasıyla 15 resmi maça çıkan Joao Palhinha bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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