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Spor

Jorge Jesus, Enner Valencia için kararını verdi

Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Enner Valencia'yla ilgili teknik direktör Jorge Jesus'tan nihai karar çıktı.

Akşam25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:13 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminde takımın en önemli parçalarından olan Enner Valencia, geçtiğimiz sezon gözden düşmüştü. 2021-22'nin son haftalarında kadro dışı kararının kıyısından dönen deneyimli forvet, Fenerbahçe yönetimince yeni sezon öncesi satılacak futbolcular listesine konmuştu.

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4 MİLYON AVRO VEREN OLMADI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin 4 milyon avro talep ettiği Enner Valencia'ya talipler olsa da söz konusu rakam seviyelerinde bir teklif gelmedi. Jorge Jesus'un Dinamo Kiev maçında ilk 11'de şans verdiği Ekvadorlu hücumcuyla ilgili nihai kararını verdiği belirtildi.

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SATIŞ LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Jorge Jesus'un Enner Valencia'nın satılmasını istemediği iddia edildi. Portekizli hoca, tecrübeli forvetinin sözleşmesini Fenerbahçe'de tamamlamasını istiyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk düşüncesi bu olmasa da Jorge Jesus'un talebi üzerine Enner Valencia'nın satılacak isimler arasından çıkarıldığı belirtiliyor.

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69 MAÇTA 26 GOL, 10 ASİST

Böylece kasım ayında 33 yaşına girecek olan Enner Valencia, 1 yıl kalan kontratını Fenerbahçe'de bitirip 2022-23 sezonu sonunda Sarı-Lacivertlilere veda edecek. Fenerbahçe formasıyla toplam 69 maça çıkan Enner Valencia 26 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı.

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