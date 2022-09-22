Jorge Jesus Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

Kısa bir sürede Fenerbahçe'ye özlenen havayı getiren teknik direktör Jorge Jesus camianın tam anlamıyla sevgilisi olmuş durumda. Herkesin övgü yarışına girdiği Portekizli hocanın Sarı-Lacivertliler'e katkıları saha içiyle sınırlı kalmayabilir. Fenerbahçe, Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığı sayesinde önemli bir maddi gelire de kavuşabilir.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'un sözleşmesiyle ilgili kritik hamle

BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİLER

Takvim'in haberine göre; 68 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca çok sayıda yıldızın rekor transferinde önemli pay sahibi oldu. Benfica ve Sporting Lizbon yıllarında Jesus'un yönetiminde büyük gelişim gösteren Darwin Nunez, Angel Di Maria, Bruno Fernandes, Axel Witsel ve David Luiz'in başını çektiği çok sayıda isim bol sıfırlı ücretler karşılığında satılmıştı. Portekizli hocanın potansiyelli futbolcular üzerindeki bu olumlu etkisi Fenerbahçe'de kendisini göstermeye başladı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Attila Szalai gibi isimlerde gözlenen gelişim dikkat çekici.

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YÖNETİM FAZLASIYLA UMUTLU

Yine Sarı-Lacivertliler'in genç isimlerinden Osayi Samuel de Jesus yönetiminde farklı bir seviyeye gelebilir. Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un 'yıldız parlatma' konusundaki uzmanlığını kullanarak kısa süre içinde önemli transfer gelirleri elde edilebileceğini düşünüyor. Portekizli hoca konusunda geçtiğimiz yıllarda yaşanan örnekler de bu düşüncenin hayata geçme ihtimalini fazlasıyla artırıyor.