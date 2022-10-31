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Spor

Jorge Jesus rakip futbolcuya tekme mi att? Açıklama geldi

İstanbulspor'un golcüsü İbrahim Yılmaz, Fenerbahçe maçında Jorge Jesus ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:57 - Güncelleme:
Jorge Jesus rakip futbolcuya tekme mi att? Açıklama geldi
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İstanbulspor forması giyen İbrahim Yılmaz, Fenerbahçe maçında Jorge Jesus ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

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Mücadelede kenarda sakatlık geçirdiği anlarda Jesus ile fotoğrafı özellikle sosyal medyada deneyimli teknik adamın kendisine tekme attığı şeklinde yorumlanan ve tepkilere yol açan İbrahim Yılmaz böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

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Yayıncı kuruluşa konuşan Yılmaz, "Önemsiz bir durum, şaka yoluyla (Jesus'un tekme hareketi) yapılan bir hareket. Sonrasında da başımı okşadı zaten. Büyütülecek bir durum yok." dedi.

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