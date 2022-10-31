İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2022 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6194
  • EURO
    18,5137
  • ALTIN
    980.738
  • BIST100
    3934.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdülkadir Ömür imzayı attı! Yıllık 20 milyon TL...
Spor

Abdülkadir Ömür imzayı attı! Yıllık 20 milyon TL...

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı. Abdülkadir Ömür yıllık 20 milyon TL kazanacak.

31 Ekim 2022 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
Abdülkadir Ömür imzayı attı! Yıllık 20 milyon TL...
ABONE OL

Abdülkadir Ömür'de mutlu son... Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Trabzonspor, iç transferde flaş bir hamle yaptı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile rekora koşuyor

ABDÜLKADİR ÖMÜR İLE 2027'YE

Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Denswil ve Djaniny'nin sözleşmesini uzatan bordo mavililerden bir imza daha geldi.

Galatasaray'dan izin çıktı Mertens'e 6 milyon avroluk teklif

Bordo mavililer, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Oyuncuya yıllık 20 milyon TL verilecek.

Yerine gelecek isim belli oldu Seferovic G.Saray'dan ayrılıyor

Geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadroda sivrilen oyunculardan biri olan ve kariyer sezonunu geçiren Abdülkadir Ömür, bu sezona istenen seviyede başlayamamıştı. Performansı çok eleştirilen Abdülkadir'in sözleşmesi uzatılmadığı için kötü olduğu iddia ediliyordu. Bunun üzerine harekete geçen bordo mavili yönetim, yıldız oyuncunun mukavelesini uzattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.