Abdülkadir Ömür'de mutlu son... Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Trabzonspor, iç transferde flaş bir hamle yaptı.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile rekora koşuyor

ABDÜLKADİR ÖMÜR İLE 2027'YE

Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Denswil ve Djaniny'nin sözleşmesini uzatan bordo mavililerden bir imza daha geldi.