Abdülkadir Ömür'de mutlu son... Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Trabzonspor, iç transferde flaş bir hamle yaptı.
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ABDÜLKADİR ÖMÜR İLE 2027'YE
Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Denswil ve Djaniny'nin sözleşmesini uzatan bordo mavililerden bir imza daha geldi.
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Bordo mavililer, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini 2027 yılına kadar
uzattı. Oyuncuya yıllık 20 milyon TL
verilecek.
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Geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadroda sivrilen oyunculardan biri olan ve kariyer sezonunu geçiren Abdülkadir Ömür, bu sezona istenen seviyede başlayamamıştı. Performansı çok eleştirilen Abdülkadir'in sözleşmesi uzatılmadığı için kötü olduğu iddia ediliyordu. Bunun üzerine harekete geçen bordo mavili yönetim, yıldız oyuncunun mukavelesini uzattı.