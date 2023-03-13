Jorge Jesus'tan ayrılık iddialarına son nokta!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanacak rövanş maçına odaklandı.

İspanya'da oynanan ve 2-0 mağlubiyetle sona eren Avrupa Ligi maçı sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, "Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum." sözleri Portekizli teknik adamın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

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"TEK DÜŞÜNCEM FENERBAHÇE"

Jorge Jesus ise bu yorumlaran rahatsız olduğunu söyledi, "Tek düşüncem Fenerbahçe. Benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sevilla maçı var." ifadelerini kullandı.

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"SERİ YAKALAMALIYIZ"

Jorge Jesus, İspanya dönüşü Sevilla maçında yapılan hataları masaya yatırdıklarını belirterek, "2-0'ın altından nasıl kalkar ve turu geçeriz hesapları yapıyoruz. İlk maçın ilk 45 dakikasındaki gibi oynarsak tur için umudumuz olur. Avrupa elbette önemli bir kulvar ancak asıl hedefimiz ligde şampiyonluğa ulaşmak. Bunun için önümüzde çok maç var. Galatasaray ile puan farkı çok gibi görünse de kapanmayacak gibi değil. Rakibimiz gibi biz de bir seri yakalarsak, zirveye çıkarız." sözlerini sarf etti.