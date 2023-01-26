Süper Lig'de her transfer döneminin gözde ismi olan Kaan Ayhan'ın Beşiktaş ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ KAAN AYHAN'I KİRALAYACAK

İtalya Serie A Takımı Sassuolo'da forma giyen milli stoperin, siyah beyazlı takıma satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtiliyor.

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KİRALAMA BEDELİ 500 BİN AVRO

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, Kaan Ayhan'ı 500 bin avro bedelle sezon sonuna kadar kiralayacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON AVRO

28 yaşındaki stoperin siyah beyazlı takımdaki performansıyla ilgili belirli koşulların gerçekleşmesi halinde ise 3.5 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

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2 GÜN İÇİNDE KESİNLEŞMESİ BEKLENİYOR

Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'a transferinin iki gün içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

11 MAÇTA 1 GOL

Bu sezon Sassuolo ile 11 resmi maça çıkan ve 1 gol atan tecrübeli stoperin, İtalyan takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi