Süper Lig'de her transfer döneminin gözde ismi olan Kaan Ayhan'ın Beşiktaş ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
İtalya Serie A Takımı Sassuolo'da forma giyen milli stoperin, siyah beyazlı takıma satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtiliyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, Kaan Ayhan'ı 500 bin avro bedelle sezon sonuna kadar kiralayacak.
28 yaşındaki stoperin siyah beyazlı takımdaki performansıyla ilgili belirli koşulların gerçekleşmesi halinde ise 3.5 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'a transferinin iki gün içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Bu sezon Sassuolo ile 11 resmi maça çıkan ve 1 gol atan tecrübeli stoperin, İtalyan takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Star Gazetesi