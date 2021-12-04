Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu ile İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Ianis Hagi, UEFA Avrupa Ligi'nin anketinde karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı "7 numaranı seç" tweetiyle bir anket başlattı ve Galatasaray ile Rangers'ın iki 7 numarasını seçenekler arasına koydu.
Anketi Kerem Aktürkoğlu yüzde 71,4 oy oranıyla önde götürüyor. Ianis Hagi ise şu anda yüzde 28,6 oy oranına sahip. 6 gün daha sürecek olan ankette henüz 24 saat dolmadan 56 binden fazla oy kullanıldı.
�� Pick a number 7... #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 3, 2021
UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı geçtiğimiz ay da benzer bir anket yapmış ve Hagi; Eljif Elmas (Napoli), Felipe Anderson (Lazio) ve Karl Toko Ekambi'nin (Lyon) de yer aldığı anketten yüzde 49,9 oranıyla birinci çıkmıştı.
Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis'in adı transferde geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı takımla anılmıştı.
Rumen futbolcu bu sezon Rangers formasıyla çıktı 20 resmi maçta 3 gol attı, 4 de asist yaptı. Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray formasıyla 25 maçta 6 gol, 5 asiste oynuyor.
Star.com.tr