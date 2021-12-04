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Spor

Kerem Aktürkoğlu, Ianis Hagi'ye fark attı!

Kerem Aktürkoğlu ile Ianis Hagi arasında UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı tarafından yapılan '7 numaranı seç' anketinde sarı kırmızılı futbolcu, rakibine fark attı. Galatasaray'ın 7 numarası Kerem Aktürkoğlu, transferde sarı kırmızılı takımın gündeminde olan Ianis Hagi'yi istatistiklerde de geride bıraktı. İşte detaylar...

Star.com.tr4 Aralık 2021 Cumartesi 10:23 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 10:28
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Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu ile İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Ianis Hagi, UEFA Avrupa Ligi'nin anketinde karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı "7 numaranı seç" tweetiyle bir anket başlattı ve Galatasaray ile Rangers'ın iki 7 numarasını seçenekler arasına koydu.

Galatasaray'da 5 yıllık imza

KEREM AKTÜRKOĞLU ÖNDE

Anketi Kerem Aktürkoğlu yüzde 71,4 oy oranıyla önde götürüyor. Ianis Hagi ise şu anda yüzde 28,6 oy oranına sahip. 6 gün daha sürecek olan ankette henüz 24 saat dolmadan 56 binden fazla oy kullanıldı.

IANIS HAGI, ELJIF ELMAS'I GEÇMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı geçtiğimiz ay da benzer bir anket yapmış ve Hagi; Eljif Elmas (Napoli), Felipe Anderson (Lazio) ve Karl Toko Ekambi'nin (Lyon) de yer aldığı anketten yüzde 49,9 oranıyla birinci çıkmıştı.

Galatasaray Ianis Hagi'nin peşinde

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDE

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis'in adı transferde geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı takımla anılmıştı.

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KEREM, HAGI'Yİ İSTATİSTİKLERDE DE GEÇTİ

Rumen futbolcu bu sezon Rangers formasıyla çıktı 20 resmi maçta 3 gol attı, 4 de asist yaptı. Kerem Aktürkoğlu ise Galatasaray formasıyla 25 maçta 6 gol, 5 asiste oynuyor.

Star.com.tr

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