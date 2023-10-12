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Spor

Kevin Nolan: Hazard geri dönebilir

West Ham United yardımcı antrenörü Kevin Nolan, geçtiğimiz günlerde emeklilik kararını açıklayan Eden Hazard'ın futbola geri dönebileceğini söyledi. Nolan ayrıca Belçikalı yıldızı West Ham'da görmek istediğini aktardı.

12 Ekim 2023 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
Kevin Nolan: Hazard geri dönebilir
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Real Madrid'den ayrılmasının ardından geçtiğimiz günlerde emeklilik kararını duyuran Eden Hazard için sürpriz bir açıklama geldi.

West Ham United Yardımcı Antrenörü Kevin Nolan, Belçikalı yıldızın futbola geri dönebileceğini söyledi.

Nolan, "Eden Hazard'ı West Ham'da görmek isterdim. Gelmek ve denemek isterse, ben istekli olurum. Teknik direktör David Moyes ne düşünür bilmiyorum ama ben denemek isterim" sözlerini sarf etti.

Nolan sözlerine, "32 yaşında emekli olmaya karar vermesi çok üzücü. Dürüst olmak gerekirse, onun kalitesinde birinin en üst seviyede uzun yıllar daha oynayabileceğini düşünüyorum" diye devam etti.

Hazard'ın futbola geri dönebileceğini de iddia eden Kevin Nolan, "Önümüzdeki altı ay ile bir yıl içinde bu konuda bir değişiklik yaşarsak şaşırmam. Bence 32 yaşında emekli olduğu için çok sinirdi" şeklinde konuştu.

Hazard konusunda futbolu bırakan ancak daha sonra geri dönen Paul Scholes örneğini veren İngiliz futbol adamı, "Sir Alex Ferguson'dan bir telefon aldı ve 'Evet, geri döneceğim' dedi. Böyle bir şeyin Hazard'la da olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Salı günü emeklilik kararını açıklayan Hazard, profesyonel kulüp kariyeri boyunca çıktığı 623 karşılaşmada 167 gol ve 157 asistlik performans sergiledi.

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