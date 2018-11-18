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Konya'da Aykut Kocaman coşkusu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor ile anlaşan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, Konya'da coşkuyla karşılandı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor ile anlaşan ve yarın resmi sözleşme imzalaması beklenen tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman, akşam saatlerinde Konya'ya geldi.

Konya Havaalanı'nda yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Kocaman, kısa bir açıklama da yaptı.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şöyle:

"Şu bir gerçek, burada olmaktan mutluyum. Uzun zamandır futbolun dışındaydım. Umarım her şey iyi olur. Konya'da yarım kalan işlerimiz var. Son derece gelişen bir takımımız vardı. Konya'ya bu şekilde dönmek, bu şekilde karşılanmak bizim için bir onur."

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